ప్రియమైన మోడీ జీ..అచ్చేదిన్; మీరు బాగా చేశారు సర్: కేటీఆర్ ఆసక్తికర ట్వీట్

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అధికార టిఆర్ఎస్ పార్టీకి, కేంద్రంలోని అధికార బిజెపికి మద్య పచ్చగడ్డి వేస్తే భగ్గుమంటుంది. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వర్సెస్ కేంద్ర ప్రభుత్వం అన్నట్టుగా ఇద్దరి మధ్య మాటలు యుద్ధం కొనసాగుతుంది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎలాగైనా వచ్చే ఎన్నికల్లో టీఆర్ఎస్ కు చెక్ పెట్టి కాషాయ జెండా ఎగురవేయాలని బిజెపి తెలంగాణ రాష్ట్ర నాయకులు, బిజెపి అగ్రనేతలు శతవిధాలా ప్రయత్నం చేస్తుంటే, తెలంగాణలో బిజెపి ఆటలు సాగనివ్వబోమని పదే పదే తేల్చి చెబుతున్నారు టిఆర్ఎస్ పార్టీ మంత్రులు, నేతలు.

ఇక ఈ కోవలో ముందు వరుసలో నిలిచిన మంత్రి కేటీఆర్ కేంద్ర ప్రభుత్వ తీరుపై, మోడీ పాలన పై సోషల్ మీడియా వేదికగా నిత్యం విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్రానికి మోడీ సర్కార్ చేస్తున్న అన్యాయాన్ని చెప్పి, కేంద్ర ప్రభుత్వ వివక్షను టార్గెట్ చేస్తున్నారు మంత్రి కేటీఆర్. తాజాగా ట్విట్టర్ వేదికగా మరోమారు ప్రధాని మోడీ పై ఐటి పురపాలక శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ వ్యంగ్యాస్త్రాలు సంధించారు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ అచ్చే దిన్ అంటూ ఇచ్చిన పిలుపుకు నేటితో 8 ఏళ్లు పూర్తయిన సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని మంత్రి కేటీఆర్ మోడీ పై వ్యంగ్యాస్త్రాలు సంధించారు.

Dear Modi Ji,



8 years ago on this very day, you had promised “Achhe Din”



What your Govt has delivered👇



❇️ Rupee at its Lowest ₹77.80

❇️ Highest unemployment in 45 yrs

❇️ Highest inflation in 30 yrs

❇️ Highest LPG price in the world

❇️ Worst economy in 42 yrs



Well done Sir👏 https://t.co/m2Yx3zF4is