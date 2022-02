పాస్ పోర్ట్ బ్రోకర్,దుబాయ్ శేఖర్.. బూతుపురాణం మానుకోకపోతే కేసీఆర్ నాలుక తెగ్గోస్తాం: డీకే అరుణ

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ పై బిజెపి జాతీయ ఉపాధ్యక్షురాలు డీకే అరుణ తీవ్ర పదజాలంతో విరుచుకుపడ్డారు. కేంద్ర బడ్జెట్ నేపథ్యంలో సీఎం కేసీఆర్ నిన్న కేంద్రంపై, దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీపై చేసిన వ్యాఖ్యలపై డీకే అరుణ కౌంటర్ ఇచ్చారు. బుధవారం మీడియాతో మాట్లాడిన డీకే అరుణ అంబేద్కర్ రాజ్యాంగాన్ని మార్చి కెసిఆర్ రాజ్యాంగాన్ని అమలు చేస్తామంటే కుదరదని తేల్చి చెప్పారు. దళితులను మోసం చేసి కెసిఆర్ ముఖ్యమంత్రి కుర్చీలో కూర్చున్నారని డీకే అరుణ విమర్శించారు.

ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఖూనీ చేస్తున్నారు.. రాష్ట్రపతి ప్రసంగాన్ని బహిష్కరించిన టీఆర్ఎస్ ఎంపీల తీరుపై డీకే అరుణ ధ్వజ

BJP national vice-president DK Aruna slammed Telangana CM KCR with harsh words. DK Aruna countered the remarks made by CM KCR on the Center and Prime Minister Narendra Modi yesterday in the wake of the Union Budget.