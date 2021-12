హుజురాబాద్ ఫలితాలే రిపీట్; వచ్చే ఎన్నికల్లో నియంత కేసీఆర్ కు బుద్ధి చెప్పండి: డీకే అరుణ

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

వచ్చే ఎన్నికల్లో కేసీఆర్ ను గద్దె దించాలని, కెసిఆర్ నియంత పాలన కు చరమగీతం పాడాలని బీజేపీ జాతీయ ఉపాధ్యక్షురాలు డీకే అరుణ ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేశారు. రానున్న ఎన్నికలే లక్ష్యంగా బీజేపీ శ్రేణులు పనిచేయాలని పేర్కొన్న డీకే అరుణ హుజురాబాద్ ఉప ఎన్నికల ఫలితాలే తెలంగాణా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రిపీట్ అవుతాయి అని ధీమా వ్యక్తం చేశారు.

English summary

BJP National Vice President DK Aruna said the Huzurabad results would be repeated in telangana in next elections. DK Aruna participated in nalgonda district bjp training classes and has called to teach a lesson to dictator KCR .