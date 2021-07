పిల్లి ఎలుకకు న్యాయం చేస్తదా .. కేసీఆర్ కూడా అంతే ; నయా నిజాం : పాదయాత్రలో ఈటల ధ్వజం

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

9వ రోజు ఈటల రాజేందర్ ప్రజా దీవెన యాత్ర కొనసాగుతోంది. ఇప్పటివరకు 49 గ్రామాల 150 కిలోమీటర్ల మేర సాగిన పాదయాత్ర, ఈరోజు మరో ఐదు గ్రామాలలో కొనసాగనుంది. కమలా పూర్ మండలంలో ప్రజా దీవెన యాత్రలో భాగంగా సీఎం కేసీఆర్ పై విరుచుకుపడ్డ ఈటల రాజేందర్ కెసిఆర్ కు నిజాయితీ లేదు, మానవత్వం అసలు లేదు అంటూ మండిపడ్డారు. కేసీఆర్ నయా నిజాం అన్నారు. దళితులతో పాటు, సంచార జాతుల వారికి అందరికీ 10 లక్షల రూపాయలు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు.

English summary

On the 9th day, Etela Rajender Praja Deevena Yatra continues. The 150-kilometer padayatra which has so far covered 49 villages, will continue today in five more villages. Etela Rajender attacked CM KCR said that you are not honest and human being. He demanded Rs 10 lakh for all, including Dalits and nomadic castes.