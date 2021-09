డ్రోన్ల ద్వారా కరోనా మెడిసిన్ పంపిణీ ; దేశంలోనే తొలిసారి తెలంగాణాలో.. వికారాబాద్ లో ట్రయల్ రన్

Telangana

డ్రోన్ల సహాయంతో కరోనా వ్యాక్సిన్ పంపిణీ ట్రయల్ రన్ ను నేడు తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని వికారాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో ప్రారంభించారు. తెలంగాణా రాష్ట్రంలో ప్రజలందరికీ అందుబాటులో ఉండేలా డ్రోన్ల ద్వారా కరోనా మందులు, టీకాలు సరఫరా చేస్తామని ప్రభుత్వం గతంలో ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలోనే నేడు వికారాబాద్ జిల్లా కేంద్రంగా డ్రోన్స్ తో కరోనా వ్యాక్సిన్, మందుల పంపిణీ ట్రయల్ రన్ నిర్వహించారు.

The trial run of corona vaccine distribution with the help of drones started today at Vikarabad district center in Telangana state. It is learned that the government had earlier announced that it would supply corona drugs and vaccines through drones to make them available to the public in Telangana. In this context, the Corona Vaccine and Drug Distribution Trial Run was conducted with drones at Vikarabad district headquarters today. Telangana will set a record as the first state in the country to supply corona vaccines and drugs by drones.