ఆన్లైన్ డేటింగ్ యాప్.. టెక్కీ ట్రాప్; కాల్ గర్ల్స్ బలహీనతకు భారీ మూల్యం!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ఆన్లైన్ డేటింగ్ యాప్ లో కాల్ గర్ల్ కోసం వెతికిన ఒక సాఫ్ట్ వేర్ ఉద్యోగి అడ్డంగా బుక్కయ్యాడు. అమ్మాయిల బలహీనత అతడి జేబు గుల్ల చేసింది. మాయమాటలకు మోసపోయి దాదాపు రెండు లక్షల వరకు సొమ్ము పోగొట్టుకున్నాడు. తీరా మోసపోయానని గ్రహించిన తరువాత పోలీసుల దగ్గరకు వెళ్ళి ఫిర్యాదు చేసి లబోదిబో మన్నాడు. బలహీనతకు భారీ మూల్యం చెల్లించుకున్నాడు.

English summary

A software employee from chandanagar tried for call girls in a online dating app. cyber criminals fraud the techie with beautiul girls pics and loot his money of near to 2 lakhs.