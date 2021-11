గంజాయి దందా: విశాఖ టూ మహారాష్ట్ర వయా హైదరాబాద్; 2.08 కోట్ల విలువైన గంజాయి సీజ్ చేసిన రాచకొండ పోలీసులు

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

గంజాయి అక్రమ రవాణాను అడ్డుకోవడం తెలుగు రాష్ట్రాలకు పెద్ద సవాల్ గా మారుతుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పోలీసులు,స్పెషల్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ బ్యూరో అధికారులు, ఎక్సైజ్ అధికారులు పెద్ద ఎత్తున ప్రయత్నాలు చేస్తున్నా, తెలంగాణా రాష్ట్రం భారీ నిఘా పెట్టినా సరే గంజాయి అక్రమ రవాణా సాగుతూనే ఉంది. అంతరాష్ట్ర గంజాయి స్మగ్లర్లు రెచ్చిపోతూనే ఉన్నారు. నిత్యం వాహన తనిఖీలు చేస్తూ గంజాయి దందాను అడ్డుకుంటున్నా, సాక్షాత్తు కేంద్ర హోంశాఖా మంత్రి డ్రగ్స్ ను అరికట్టటం కోసం చర్యలు తీసుకోవాలని తెలుగు రాష్ట్రాలకు సూచిస్తున్నా సరే గంజాయి మాఫియా తమ పని తాము చేసుకుపోతున్నారు.

English summary

The Telangana police, focused on putting a check on cannabis smuggling, seized another large quantity of Ganja. Rachakonda SOT police caught huge cannabis, that was being smuggled from Sileru in Andhra Pradesh to Maharashtra via Hyderabad.