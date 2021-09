గడియారాలు, బొట్టు బిళ్ళలు కాదు, దమ్ముంటే ఆ పని చేసి ఓట్లడుగు .. ఈటల రాజేందర్ కు మంత్రి హరీష్ రావు సవాల్

Telangana

బిజెపి నాయకుడు, మాజీ మంత్రి, హుజురాబాద్ నియోజకవర్గ మాజీ ఎమ్మెల్యే, హుజురాబాద్ ఎన్నికల బరిలో నిలిచిన ఈటెల రాజేందర్ పై తెలంగాణ ఆర్థిక శాఖ మంత్రి హరీష్ రావు తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈటల రాజేందర్ తన బాధను ప్రజల బాధగా రుద్ది లాభపడాలని చూస్తున్నారని మంత్రి హరీష్ రావు విమర్శించారు. సీఎం కేసీఆర్, టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ప్రజల బాధను తన బాధగా భావించి అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నారని మంత్రి హరీష్ రావు స్పష్టం చేశారు.

Telangana minister Harish Rao challenged Etela Rajender to ask the people of Huzurabad to vote, by reducing the price of a cylinder. Harish Rao said if anyone voting for the BJP nothing but supporting the current hike in prices.