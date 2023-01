వెండితెర సత్యభామ జమున ఇక లేరు.. శోక సంద్రంలో తెలుగుచిత్ర పరిశ్రమ!!

తెలుగు సినీ లోకాన్ని ఉర్రూతలూగించిన సినీనటి జమున తెలుగు సినిమా ప్రపంచాన్ని శోకసంద్రంలో ముంచి వెళ్లిపోయారు. ఐదు దశాబ్దాలకు పైగా సినీ రంగంలో, వివిధ పాత్రల్లో ప్రేక్షకుల హృదయాలలో సుస్థిర స్థానాన్ని సంపాదించుకున్న

గోదారి గట్టుంది.. గట్టుమీద చెట్టుంది.. చెట్టుకొమ్మన పిట్టుంది.. పిట్ట మనసులో ఏముంది అంటూ తెలుగు సినీ లోకాన్ని ఉర్రూతలూగించిన సినీనటి జమున తెలుగు సినిమా ప్రపంచాన్ని శోకసంద్రంలో ముంచి వెళ్లిపోయారు. వృద్ధాప్యం తాలూకు అనారోగ్య కారణాలతో బాధపడుతున్న సినీ నటి జమున నేడు తుది శ్వాస విడిచారు. ఐదు దశాబ్దాలకు పైగా సినీ రంగంలో, వివిధ పాత్రల్లో ప్రేక్షకుల హృదయాలలో సుస్థిర స్థానాన్ని సంపాదించుకున్న సినీ నటి జమున తన అభిమానులను, సినీ వర్గాలను కన్నీటముంచి తిరిగిరాని రోగాలకు చేరిపోయారు.

Jamuna, Sathyabhama of the silver screen, who rocked Telugu cinema, is no more. Jamuna Passed away with age related illness. jamuna's dead body will be brought to film chamber at 11 am for fans to visit.