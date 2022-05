ఏపీ,తెలంగాణా రాజకీయాల్లోకి జయప్రద ఎంట్రీ; ఆ స్థానంపై గురి; ఈసారైనా కోరిక ఫలిస్తుందా?

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

బిజెపి సీనియర్ రాజకీయ నాయకురాలు, సినీనటి జయప్రద తెలుగు రాజకీయాల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. తెలుగు రాష్ట్రాల రాజకీయాలపై తాను ఆసక్తితో ఉన్నట్టు సినీ నటి జయప్రద వెల్లడించారు. మాజీ ఎంపీ, బీజేపీ నాయకురాలు హైదరాబాద్ లో జరిగిన ఒక క్లినిక్ ప్రారంభోత్సవం కార్యక్రమంలో పాల్గొని మాట్లాడుతూ తాను తెలంగాణ లేదా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో క్రియాశీలకంగా మారాలనుకుంటున్నట్లు తన మనసులోని మాట చెప్పారు. అయితే ఆమె ఏపీ రాజకీయాలవైపే ప్రధానంగా ఆసక్తితో ఉన్నట్టు సమాచారం.

English summary

BJP leader Jayaprada has said that she wants to enter AP and Telangana politics. It is clear from her comments that she was targeting the place of Rajahmundry where she was born. Will Jayapradha's wish come true?