ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా నుండి టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీలుగా వీరే కడియంకుబిగ్ రిలీఫ్;ఊహించని నేతకు మంత్రి ఛాన్స్?

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ శాసనమండలి ఎమ్మెల్యే కోటా లోని టిఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థుల జాబితాను టిఆర్ఎస్ పార్టీ ఖరారు చేసిన విషయం తెలిసిందే . ఈ జాబితాలో ఈసారి ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాకు చెందిన ముగ్గురు నాయకులకు స్థానం దక్కుతుండటం ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. విపరీతమైన పోటీ ఉన్న ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా నుండి ఆశావహులు పెద్ద సంఖ్యలోనే ఉన్నప్పటికీ, ఈ ముగ్గురికి అవకాశం ఇవ్వడంతో, అందులో ఒకరికి ఊహించని విధంగా మంత్రిగా అవకాశం రానుందని, నక్క తోక తొక్కి వచ్చారని వారిపై ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో చర్చ జరుగుతుంది.

English summary

Joint Warangal district leaders Kadiyam Srihari, Thakkellapalli Ravinder Rao and Banda Prakash were given the opportunity to be TRS MLCs by CM KCR. While this decision is a big relief to Kadim,talk that Banda Prakash will get a chance to become a minister.