కాకతీయుల వైభవం చాటేలా కాకతీయ ఉత్సవాలు: జులై7నుండి 14వతేదీ వరకు: మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

జూలై 7వ తేదీ నుండి 14వ తేదీ వరకు కాకతీయ ఉత్సవాలు వారం రోజుల పాటు అత్యంత వైభవోపేతంగా జరిపించేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం విధివిధానాలను రూపకల్పన చేస్తున్నట్లు రాష్ట్ర ఎక్సైజ్ ,పర్యాటక, యువజన క్రీడల సాంస్కృతిక శాఖమంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ అన్నారు. బుధవారం నాడు హన్మకొండ, వరంగల్ జిల్లాల పర్యటనలో భాగంగా పద్మాక్షమ్మ ఆలయం దర్శనం అనంతరం, ఖిల్లా వరంగల్, పోర్టు ప్రాంతాన్ని ప్రభుత్వ చీఫ్ విప్ దాస్యం వినయ్ భాస్కర్, స్థానిక శాసనసభ్యులు నన్నపనేని నరేందర్, సంబంధిత ప్రజాప్రతినిధులు జిల్లా అధికారులతో కలిసి మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ పరిశీలించారు.

English summary

Minister Srinivas Goud said that Kakatiya utsavalu will be held in a grand manner. Minister Srinivas Goud commented that Kakatiya festivals will be held from July 7 to 14 to showcase the glory of Kakatiyas.