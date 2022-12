తగ్గేదేలే.. కేసీఆర్ కూతురు కవిత, వైఎస్ఆర్ కూతురు వైఎస్ షర్మిల.. ఇద్దరిదీ ఒకే పంధా!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

వారిద్దరూ ప్రభావవంతమైన కుటుంబాలనుంచి వచ్చిన రాజకీయ నాయకులు. తండ్రి రాజకీయ వారసత్వాన్ని, లక్షణాలను పుణికిపుచ్చుకున్న మహిళా మణులు. కానీ ఇద్దరు మహిళలది ఒకటే పంధా. తమ రాజకీయ భవిష్యత్తును కాపాడుకోవడానికి పోరాటం చేస్తున్నారు. ఇంతకీ ఆ ఇద్దరు మహిళలు ఎవరు అంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ప్రతి ఒక్కరూ కెసిఆర్ బిడ్డ కవిత, వైయస్సార్ బిడ్డ షర్మిల అని టక్కున చెప్పేస్తారు.

బతుకమ్మ పేరుతో డిస్కోడ్యాన్సులు చేసిన పాపం ఊరికే పోదు: కవితపై బండి సంజయ్ తీవ్రవ్యాఖ్యలు

English summary

It can be said that KCR's daughter Kavitha and YSR's daughter YS Sharmila are the same in the fight. Kavitha against the Center and YS Sharmila against the state government are continuing their fight