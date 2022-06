బీజేపీకి వరుస షాకులు ఇస్తున్న కేసీఆర్: మోడీ వచ్చేరోజే హైదరాబాద్ లో భారీర్యాలీకి ప్లాన్!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బీజేపీ పట్టు సాధించడం కోసం శతవిధాల ప్రయత్నం చేస్తోంది. అందులో భాగంగా ఈసారి బిజెపి జాతీయ కార్యవర్గ సమావేశాలను తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నిర్వహించాలని నిర్ణయించి, జూలై 2,3 తేదీలలో జాతీయ కార్యవర్గ సమావేశాలు నిర్వహించడానికి పెద్ద ఎత్తున ఏర్పాట్లు చేస్తుంది. ఇక తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బీజేపీ అగ్రనేతలు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ, హోంమంత్రి అమిత్ షా, రాజ్ నాథ్ సింగ్ లతోపాటు వివిధ బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు పర్యటించనున్న నేపథ్యంలో బిజెపి జాతీయ కార్యవర్గ సమావేశాల ద్వారా, బిజెపికి భారీ మైలేజ్ తీసుకురావడానికి తెలంగాణ బిజెపి నేతలు శతవిధాల ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఇదే సమయంలో కెసిఆర్ సర్కార్ ను టార్గెట్ చేస్తూ, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కెసిఆర్ పనైపోయిందని చూపించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు.

English summary

KCR is giving shocks to the BJP in the context of the BJP National executive meetings. KCR has planned a massive rally with Yashwant Sinha in Hyderabad on the same day of Modi's arrival in Hyderabad.