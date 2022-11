ఇక నుండి ఆత్మీయ సమ్మేళనాలతో ఆదరగొట్టుడే... కేసీఆర్ మాస్టర్ ప్లాన్!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సీఎం కేసీఆర్ వచ్చే ఎన్నికలను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఇప్పటి నుంచే ప్లాన్ చేస్తున్నారా? వచ్చే ఎన్నికలలో టిఆర్ఎస్ పార్టీ విజయం సాధించడం కోసం పార్టీ నేతలకు దిశానిర్దేశం చేస్తున్నారా? ముందస్తు ఎన్నికలకు వెళ్లే ఆలోచన లేదని షెడ్యూల్ ప్రకారమే ఎన్నికలు జరుగుతాయని చెప్పిన కేసీఆర్ వచ్చే ఎన్నికలలో టిఆర్ఎస్ పార్టీ గెలుపు కోసం మాస్టర్ ప్లాన్ రూపొందిస్తున్నారా ? అంటే అవుననే సమాధానమే వస్తోంది.

English summary

Chief Minister Chandrasekhar Rao said in the general meeting of the TRS party that the party leaders should organize spiritual gatherings from now on for the upcoming elections.