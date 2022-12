ప్రాంతేతర పార్టీలు తెలంగాణాలో పనిచెయ్యటమే కేసీఆర్ కు కావాలి; విజయశాంతి షాకింగ్ రీజన్!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

బిజెపి నాయకురాలు విజయశాంతి రాష్ట్రంలో తాజా పరిణామాలపై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రాంతీయ పార్టీల దాడి అంటూ సీఎం కేసీఆర్ కొత్త వ్యూహంతో ముందుకు వెళుతున్నారు అంటూ విజయశాంతి పేర్కొన్నారు. ఇక ఇది తన మాట కాదని, దశాబ్ద కాలపు తెలంగాణ ఉద్యమంలో భాగస్వాములైన తన తోటి ఉద్యమకారులు చెబుతున్న మాట అని విజయశాంతి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.

Vijayashanthi made sensational comments that KCR wants non-regional parties to work in Telangana. that CM KCR trying to rise Telangana sentiment in people against non-local parties causing the people near to TRS.