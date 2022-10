ఓటమి భయంతోనే కేటీఆర్ ఆరోపణలు; మునుగోడులో టీఆర్ఎస్ పరిస్థితిపై వివేక్ వెంకట స్వామి చెప్పిందిదే!!

Telangana

మునుగోడులో అధికార టీఆర్ఎస్ అధికార దుర్వినియోగానికి పాల్పడుతోందని మండిపడిన వివేక్ వెంకటస్వామి, ఓటమి భయంతోనే రాజగోపాల్ రెడ్డి పై కేటీఆర్ తప్పుడు ఆరోపణలు చేస్తున్నారని పేర్కొన్నారు. కెసిఆర్, కేటీఆర్ ల కు గుణపాఠం చెప్పడానికి మునుగోడు ప్రజలు సిద్ధంగా ఉన్నారని పేర్కొన్న ఆయన మునుగోడు లో టిఆర్ఎస్ పరిస్థితి దారుణంగా తయారైందని తెలిపారు. సొంత కార్యకర్తలను కూడా కొనుక్కోవాల్సిన దుస్థితి లో టిఆర్ఎస్ పార్టీ ఉందని వివేక్ వెంకటస్వామి ఎద్దేవా చేశారు. మునుగోడు ఉప ఎన్నికకు నోటిఫికేషన్ రావడంతో పొలిటికల్ వార్ పీక్స్ కు చేరుకుంది. తాజాగా మంత్రి కేటీఆర్ మునుగోడు ఎన్నికల బరిలో బీజేపీ అభ్యర్థిగా పోటీ చేసిన కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి ని టార్గెట్ చేసి క్విడ్ ప్రో కో ఆరోపణలు చేయడంపై బీజేపీ నేత వివేక్ వెంకటస్వామి తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు. కేటీఆర్ కోల్ మైన్స్ బ్లాక్స్ గురించి ఏమాత్రం అవగాహన లేకుండా మాట్లాడుతున్నారని వివేక్ వెంకటస్వామి ఎద్దేవా చేశారు.

మునుగోడులో మొనగాడు ఎవరో? తేల్చేది ఆ సామాజిక వర్గాల ఓటర్లే; అందరి ఫోకస్ వాళ్ళపైనే!!

Vivek Venkataswamy, who stated that KTR is making accusations out of fear of defeat, complained that the condition of TRS in Munugode is such that it can buy even its own party workers.