బిజెపి డీఎన్ఏ లోనే అబద్ధాలు; సంక్షేమానికి టీఆర్ఎస్.. సంక్షోభానికి బీజేపీ: మంత్రి హరీష్ రావు

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ మంత్రి హరీష్ రావు బిజెపి ని టార్గెట్ చేసే విమర్శలు గుప్పించారు. తెలంగాణ లోని టిఆర్ఎస్ రాష్ట్రానికి కృష్ణా, గోదావరి జలాలను ఎత్తి పోసే పనిలో ఉంటే, బిజెపి తెలంగాణ ఎమ్మెల్యేలను ఎత్తుకెళ్లి పనిలో ఉందని మంత్రి హరీష్ రావు నిప్పులు చెరిగారు. ఈడీ, సి.బి.ఐ వంటి ప్రభుత్వ దర్యాప్తు సంస్థలు, జేబు సంస్థలుగా పనిచేస్తున్నాయనే విషయాన్ని బీజేపీ నేతలే పరోక్షంగా అంగీకరిస్తున్నారని మంత్రి హరీష్ రావు తెలిపారు. టిఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేల కొనుగోలు వ్యవహారంలో మధ్యవర్తులుగా ఉన్నవారిని కోన్ కిస్కా గాళ్లు అంటూ మాట్లాడిన బిజెపి, ఈ కేసు విచారణను సీబీఐకి అప్పగించాలని హైకోర్టును ఎందుకు ఆశ్రయించిందో చెప్పాలని మంత్రి హరీష్ రావు డిమాండ్ చేశారు.

English summary

Minister Harish Rao said lies are in BJP's DNA. Minister Harish Rao commented that the situation is like TRS for welfare and BJP for crisis.