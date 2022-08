Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

మునుగోడులో రాజకీయాలు శరవేగంగా మారుతున్నాయి. మునుగోడు ఉప ఎన్నిక నోటిఫికేషన్ రాకముందే ప్రధాన రాజకీయ పార్టీలన్నీ మునుగోడు పై ఫోకస్ పెట్టాయి. టిఆర్ఎస్, బీజేపీలు మునుగోడులో రాజకీయ వ్యూహాలతో దూసుకుపోతుంటే, కాస్త వెనుకబడినట్టు కనిపించిన కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా తన దూకుడును ప్రారంభించింది. మునుగోడు నియోజకవర్గంలో ఆగస్టు 20వ తేదీన స్వర్గీయ రాజీవ్ గాంధీ జయంతిని పురస్కరించుకుని మునుగోడులోని 175 గ్రామాలకు కాంగ్రెస్ సమన్వయకర్తలను నియమించింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ తన సేనను మొత్తంగా మునుగోడులో ఉపఎన్నికలో విజయం కోసం రంగంలోకి దించుతుంది.

English summary

Mana Munugode Mana Congress campaign is starting from today on the occasion of Rajiv Gandhi Jayanti. Revanth Reddy, who has started an action plan with a team of 1000 people, is carrying out an innovative campaign as a salute to democracy.