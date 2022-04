భర్త మరణించిన 11నెలల తర్వాత తల్లి అయిన మహిళ.. తప్పుగా అనుకుంటే పప్పులో కాలేసినట్టే!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

వైద్య రంగంలో అద్భుత ఘట్టానికి తెలంగాణ రాష్ట్రం వేదికైంది. జీవితంలో ఒక్కసారైనా అమ్మ అనిపించుకోవాలని భావించిన ఓ మహిళ భర్త మరణించిన తర్వాత అత్యంత సాహసోపేతమైన నిర్ణయం తీసుకుంది. భర్త ప్రతి రూపాన్ని తన కడుపులో మోసి పండంటి బిడ్డకు జన్మనివ్వాలని భావించిన మహిళ అయిన వాళ్లతో పోరాటం చేసింది. తన భర్త ప్రతిరూపం కోసం న్యాయస్థానంలో పోరాటం చేసిన మహిళ చివరకు పండంటి బిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. అసలు ఇంతకీ ఆ మహిళ ఏం చేసింది అనేది తెలుసుకోవాలంటే ఈ కథనాన్ని చదవండి.

English summary

A woman who wanted to look like a mother for once in her life made the most courageous decision after her husband died. She wanted to see his replica and gave birth to a fertile male child through IVF treatment with her husband's semen.