ఎంజీఎం ఆస్పత్రిని సందర్శించిన మంత్రి ఎర్రబెల్లి; ఎలుకలు రోగిని కొరికిన ఘటనపై ఏమన్నారంటే!!

వరంగల్ ఎంజీఎం ఆస్పత్రిలో ఐసీయూలో ఉన్న రోగిని ఎలుకలు కొరికిన ఘటనపై రాష్ట్ర పంచాయతీరాజ్ శాఖ మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు స్పందించారు. శుక్రవారం నాడు వరంగల్ ఎంజీఎం హాస్పిటల్ ను సందర్శించి, పరిశీలించిన మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు హాస్పిటల్ లో ముందుగా ఎలుకలు దాడి చేసిన వార్డును పరిశీలించి, ఆ పేషంట్ ను పరామర్శించారు. ఎలుకలు కొరికిన రోగి బంధువులతో మాట్లాడిన మంత్రి ఘటనకు దారి తీసిన పరిస్థితులను అడిగి తెలుసుకున్నారు.

Minister Errabelli Dayakar Rao visited the MGM Hospital and inspected various departments. Noting that the incident in which the rats bit the patient was tragic, he said that appropriate measures would be taken now on.