మంత్రి కేటీఆర్ మాస్టర్ ప్లాన్: జాతీయ పార్టీలు వద్దంటూ..ఆ సెంటిమెంట్ వర్కవుట్ అవుతుందా?

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ మంత్రి కేటీఆర్ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వచ్చే ఎన్నికలను టార్గెట్ చేసి ఇప్పటి నుండే వ్యూహాత్మకంగా పర్యటనలు చేస్తున్నారా? తెలంగాణ రాష్ట్రంలో టిఆర్ఎస్ పార్టీకి ప్రత్యామ్నాయం తామేనని దూకుడుగా ముందుకు వెళుతున్న కాంగ్రెస్, బిజెపిలకు చెక్ పెట్టడానికి వ్యూహాలు రచిస్తున్నారా? జాతీయ పార్టీలను తెలంగాణ ప్రజలు ఆదరించరని పదే పదే చెబుతూ జాతీయ పార్టీలను తెలంగాణ ప్రజలకు దూరం చేయాలని ప్రయత్నిస్తున్నారా? లోకల్ సెంటిమెంట్ తో అగ్గి రాజేస్తున్నారా అంటే అవును అని సమాధానం చెబుతున్నారు రాజకీయ విశ్లేషకులు.

English summary

Minister KTR has repeatedly said that not to support national parties, KCR is a local and he only knows what the people of Telangana want. His remarks make sense as he has laid out a master plan for the coming elections with the local sentiment.