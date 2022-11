ఐటీ విచారణకు హాజరుకాని మంత్రి మల్లారెడ్డి.. ఐటీ అధికారులు వదిలిపెట్టినా మీడియా వదిలిపెట్టటం లేదట!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ కార్మిక శాఖ మంత్రి మల్లారెడ్డికి ఐటీ శాఖ అధికారులు నోటీసులు జారీ చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో మంత్రి మల్లారెడ్డి నేడు ఐటి అధికారుల ముందు హాజరు కావాల్సి ఉంది. అయితే మంత్రి మల్లారెడ్డి నేడు ఐటి అధికారుల విచారణకు దూరంగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. మంత్రి మల్లారెడ్డి కుటుంబ సభ్యులు, మల్లారెడ్డి తరఫున ఆడిటర్ విచారణకు హాజరు కానున్నారు.

English summary

Minister Mallareddy not attended the inquiry of IT officials today. The family members of Minister Mallareddy and the auditor will attend the inquiry on behalf of Mallareddy. Minister Mallareddy made key comments on this.