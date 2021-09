hyd కేంద్రంగా ముంబై డ్రగ్స్ మాఫియా: ఎండీఎంఏ డ్రగ్స్ తయారీ; గోవాలో పెడ్లర్ అరెస్ట్ తో షాకింగ్ విషయాలు

Telangana

గోవా డ్రగ్స్ రాకెట్ తీగ లాగితే హైదరాబాద్ కేంద్రంగా సాగుతున్న దందా గుట్టు బయట పడింది. గోవాలో డ్రగ్స్ రాకెట్ లో హైదరాబాద్ కు చెందిన డ్రగ్స్ పెడ్లర్ పట్టుబడడంతో హైదరాబాద్ లో డ్రగ్స్ తయారీ సంచలనంగా మారింది. నార్కోటిక్స్ కంట్రోల్ బ్యూరో అధికారులు వారం రోజులుగా గోవాలో దాడులు నిర్వహించి డ్రగ్స్ దందా చేస్తున్న నలుగురిని అరెస్ట్ చేశారు. వీరిలో హైదరాబాద్ కు చెందిన సిద్దిఖ్అహ్మద్ పట్టుబడటం ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది.

With Goa Drugs Rocket, the Hyderabad-based drugs business came out. Shocking things come out with the arrest of a Hyderabadi peddler in Goa. Mumbai mafia is manufacturing MDMA drug in Hyderabad suburbs