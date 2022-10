మునుగోడులో జోరుగా తనిఖీలలో భారీగా నోట్లకట్టలు; మద్యం కొనుగోలుపైనా నిఘా; అధికారులు ఏం చెప్తున్నారంటే!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

మునుగోడు ఉప ఎన్నికలలో ధన ప్రవాహం జోరందుకుంది. మునుగోడు ఉప ఎన్నిక ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుంటున్న అన్ని రాజకీయ పార్టీలు ఎన్నికల సమయం దగ్గర పడుతున్న కొద్దీ ప్రజలను ప్రలోభాలకు గురి చేయడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. అందులో భాగంగా మునుగోడు కు డబ్బుల వరద కొనసాగుతుంది. మునుగోడు నియోజకవర్గ వ్యాప్తంగా 16 చెక్ పోస్టులను ఏర్పాటు చేసి వాహన తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నారు అధికారులు. ఇక చాలా ప్రాంతాలలో చెక్ పోస్టులు ఏర్పాటు చేయకపోవడం వల్ల డబ్బులు యదేచ్ఛగా మునుగోడు కు రవాణా అవుతున్నాయి.

English summary

In Munugode, temptations have reached peaks. The election officers who are checking the vehicles are seizing the cash. election officers advised liquor shops to do sales liquor through online transactions.