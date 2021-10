పాలమూరు రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతలకు ఎన్జీటీ బ్రేక్ .. తెలంగాణా సర్కార్ కు షాక్; జగన్ ఇచ్చిన ఝలక్ !!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ సర్కార్ కు షాక్ ఇచ్చింది నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్. పాలమూరు రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకం పనుల పై స్టే విధిస్తూ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. పాలమూరు రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పనులను వెంటనే ఆపివేయాలని పేర్కొన్న నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ అటవీ, పర్యావరణ అనుమతులు లేకుండా పనులు చేపట్టవద్దని పేర్కొంది . నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ చెన్నై బెంచ్ ఈ మేరకు ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.

పాలమూరు రంగారెడ్డిపై కేంద్రాన్ని ఇరికిస్తున్న ఏపీ ప్రభుత్వం; కేంద్రం వైఖరి చెప్పాలంటూ ఎన్జీటీలో వాదన!!

English summary

The National Green Tribunal has directed the Telangana govt to stop the Palamuru Rangareddy works, said that things should not be done without environmental permits. The NGT agreed with the AP argument, gave a shock to the Telangana govt.