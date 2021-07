తాడిపర్తిలో నిరుద్యోగ దీక్ష-కంటతడి పెట్టిన వైఎస్ షర్మిల-ఆ తల్లిదండ్రులను ఓదారుస్తూ భావోద్వేగం

Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌పై వైఎస్సార్ టీపీ అధ్యక్షురాలు వైఎస్ షర్మిల తీవ్ర స్థాయిలో ఫైర్ అయ్యారు. రాష్ట్రంలో యవతకు ఉద్యోగాలు లేక ఆత్మహత్యలకు పాల్పడుతుంటే కేసీఆర్ మొద్దు నిద్రపోతున్నారని విమర్శించారు. ఎవరు చస్తే నాకేంటి అన్నట్లుగా ఆయన వ్యవహారశైలి ఉందని విమర్శించారు. మీది గుండెనా లేక రాతి బండనా అని మండిపడ్డారు. ముక్కు నేలకు రాసి దళితుడిని ముఖ్యమంత్రిని చేసి ఎక్కడికైనా వెళ్లిపోండి అంటూ ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు. అప్పుడే నిరుద్యోగుల బాధలు తీరుతాయని వ్యాఖ్యానించారు. వనపర్తి జిల్లా గోపాల్‌పేట్ మండలం తాడిపత్రిలో మంగళవారం(జులై 13) షర్మిల నిరుద్యోగ దీక్ష చేపట్టారు.

English summary

YSRTP President YS Sharmila said that there are about 3 lakh vacancies in government departments. But the government has announced that only 50,000 jobs will be filled. She said they will fight untill govt would fill all the vacancies.