రేవంత్ రెడ్డికి జై కొడుతున్న ప్రజలు.!అనూహ్యంగా మారిన పబ్లిక్ పల్స్.!

హైదరాబాద్ : తెలంగాణలో రాజకీయ వాతావరణం రోజురోజుకూ మారుతున్నట్టు తెలుస్తోంది. అప్రతిహతంగా దూసుకెళ్తున్న టీఆర్ఎస్ పార్టీకి, సీఎం చంద్రశేఖర్ రావుకు తిరుగులేదనే దశ నుంచి, కనుచూపు మేరలోనే బలమైన ప్రత్యర్థులు యుద్ధానికి సిద్ధమై, కత్తులు నూరుతున్న పరిస్థితులు నెలకొన్నట్టు తెలుస్తోంది. ఇప్పట్లో కారును ఢీకొట్టే పరిస్థితే లేదు అనే ధీమా పోయి, కారుమబ్బులు కమ్ముకుంటున్న స్థితి ఏర్పడుతున్నట్టు సంకేతాలు వెలువడుతున్నాయి. తెలంగాణలో చంద్రశేఖర్ రావుకు ప్రత్యామ్నాయంగా రేవంత్ రెడ్డి ఎదుగుతున్నారని, అందుకు ప్రజామోదం కూడా ఉందని తాజాగా జరిపిన ఓ సర్వే స్పష్టం చేస్తోంది.

The political climate in Telangana seems to be changing day by day. From the moment the TRS party, which has been relentlessly looming, has not turned its back on CM Chandrasekhar Rao, it seems that strong rivals are preparing for war and are in a state of sword-wielding.