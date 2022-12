పావురాన్ని కాపాడేందుకు మూడు జిల్లాల్లో 10 నిమిషాల పాటు విద్యుత్ నిలిపివేత

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ఒక పావురాన్ని కాపాడటానికి మూడు జిల్లాలలో పదినిమిషాల పాటు కరెంటు నిలిపివేసిన ఘటన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చోటుచేసుకుంది. హైదరాబాదులోని కేపీహెచ్బీ వద్ద హైటెన్షన్ విద్యుత్ లైన్ పై ప్రమాదకరంగా ఉన్న పావురాన్ని కాపాడడం కోసం మూడు జిల్లాల్లో మెజారిటీ ప్రాంతాలలో సోమవారం పది నిమిషాల పాటు విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయింది.

English summary

Power cut for 10 minutes in three districts to save the pigeon which has dangling from a high tension electric line at KPHB in Hyderabad..