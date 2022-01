తెలంగాణాలో మళ్ళీ రిజిస్ట్రేషన్‌ చార్జీలబాదుడు ఫిబ్రవరి1నుండే: ఆస్తుల విలువ పెంపుపై ప్రతిపాదనలు అందుకే!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణా ప్రభుత్వం భూములు, ఆస్తుల కొనుగోలు దారులకు షాకింగ్ న్యూస్ చెప్పింది. భూముల ధరల మార్కెట్ విలువ పెంపు గుడ్ న్యూస్ అని భావించినా అందుకు తగ్గట్టు పెరగనున్న రిజిస్ట్రేషన్ చార్జీల బాదుడు కొనుగోలుదారులకు బ్యాడ్ న్యూస్ అనే చెప్పాలి. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జీలు మళ్లీ పెరగనున్నాయి. వ్యవసాయ, వ్యవసాయేతర ఆస్తుల మూల మార్కెట్ విలువలను సవరించాలని నిర్ణయం తీసుకున్న తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆ దిశగా రంగంలోకి దిగుతుంది.

ఫిబ్రవరి 1 నుంచి కొత్త మార్కెట్ విలువలు అమల్లోకి రానున్నట్టు సమాచారం. గతేడాది భూముల మార్కెట్ విలువను పెంచిన సర్కార్ ఏడాది గడవకముందే మరోసారి మార్కెట్ విలువను పెంచాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.

English summary

In Telangana, the registration charges has been hiked again. The Telangana Registration Department has made proposals to increase the market value of assets. The asset market value hike will take effect from February 1.