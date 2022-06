రైతు బంధు ఇస్తారా? ఉద్యోగుల జీతాల మాటేంటి? సీఎం కేసీఆర్ కు రేవంత్ రెడ్డి సూటిప్రశ్నలు

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అధికార టీఆర్ఎస్ ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలపై నిత్యం నిప్పులు చెరుగుతున్న టీపీసీసీ చీఫ్ రేవంత్ రెడ్డి తాజాగా మరోమారు సీఎం కేసీఆర్ ను టార్గెట్ చేశారు. ఉద్యోగులకు జీతాలు, రైతులకు రైతు బంధు నిధులు ఇవ్వకపోవడంపై ముఖ్య మంత్రి కెసిఆర్ పై రేవంత్ రెడ్డి ప్రశ్నాస్త్రాలు సంధించారు.

English summary

Rainy season cultivation time is approaching .Will the farmer get raithu bandhu? Or not? Revanth Reddy asked. And at the same time asked about the salaries of the employees.