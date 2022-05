మోడీజీ.. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ అవినీతిపై సీబీఐ విచారణ ఏమైంది? రేవంత్ రెడ్డి బహిరంగలేఖ

Telangana

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ పర్యటన పొలిటికల్ హీట్ పెంచుతోంది. ఈరోజు దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ హైదరాబాద్ లో పర్యటిస్తున్న నేపథ్యంలో టీ పిసిసి అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ తన ప్రశ్నలకు సమాధానాలు చెప్పాలంటూ బహిరంగ లేఖ రాశారు. మోడీ జీ నేను అడుగుతున్న ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పండి అంటూ తొమ్మిది ప్రశ్నలతో లేఖాస్త్రాన్ని సంధించిన రేవంత్ రెడ్డి మోదీజీ... ఐఎస్బీ స్నాతకోత్సవంలో విద్యార్థులు మిమ్మల్ని ప్రశ్నించకూడదని వాళ్ల నేపథ్యాలను భూతద్దంలో వెతికి మరీ ప్రవేశానికి అనుమతించారు. ఇక తెలంగాణ ప్రజల తరఫున అడుగుతున్నా... కనీసం ఈ ప్రశ్నలకైనా జవాబు చెబుతారా!? అంటూ నిలదీశారు.

Revanth Reddy questioned modi, in the wake of Prime Minister Modi visit in hyderabad, where is the CBI probe into the Kaleswaram project corruption. Demanded to be answered.