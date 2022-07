మోడీ.. ఏ మొహం పెట్టుకుని వస్తున్నారు?..మోడీ కాపలాకుక్క కేసీఆర్ ఫ్లెక్సీల చిల్లరపంచాయితీ దేనికి?

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బీజేపీ జాతీయ కార్యవర్గ సమావేశాల సందర్భంగా బీజేపీ అగ్రనేతలు హైదరాబాద్ కు రానున్న నేపథ్యంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీని టార్గెట్ చేస్తూ టీపిసిసి అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి నిప్పులు చెరిగారు. తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని, రాష్ట్ర ప్రజలను అవమానించి నరేంద్ర మోడీ ఇప్పుడు ఏ మొహం పెట్టుకుని తెలంగాణ రాష్ట్రానికి వస్తున్నారని పీసీసీ అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి ప్రశ్నించారు.

English summary

Revanth Reddy targeted PM Modi saying that how can Modi come to Hyderabad, while he insulted the Telangana people in parliament. Revanth Reddy asked KCR why is KCR doing Flexies politics while he is working as Modi's watchdog.