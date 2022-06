సికింద్రాబాద్ విధ్వంసం: కాల్పుల్లో మరణించిన రాకేష్ సోదరుడికి ప్రభుత్వోద్యోగం; సీఎస్ ఉత్తర్వులు

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

అగ్నిపథ్ ఆందోళనలలో భాగంగా సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ లో జరిగిన విధ్వంసం సమయంలో రైల్వే పోలీసుల కాల్పులలో మృతిచెందిన దామెర రాకేష్ కుటుంబానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం అండగా నిలిచింది. మృతుడు రాకేష్ కుటుంబానికి 25 లక్షల పరిహారం ఇవ్వడంతో పాటు, వారి కుటుంబంలో ఒకరికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం ఇస్తామని చెప్పిన సీఎం కేసీఆర్ ఆదేశాలతో తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.

English summary

CS Somesh Kumar has issued orders to the Warangal District Collector to give a government job to Rakesh's brother who died in the firing during the Secunderabad demolition during agnipath protests.