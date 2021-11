ఈటల రాజేందర్ విజయం వెనక ఉంది అతడు.! ఎవరతను.?

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : రాజకీయ చదరంగంలో గెలుపోటములకు అనేక కారణాలు దోహదం చేస్తుంటాయి. అన్ని అంశాలు ప్రభావవంతంగా కనిపిస్తున్నా ఏ అంశానికి ప్రధాన్యత ఇవ్వాలో జడ్జ్ మెంట్ తెలియక చాలా వరకు అపజయాల పాలవుతుంటారు రాజకీయ నేతలు. వంద మంది నిపుణులతో కష్టపడి పనిచేయించినా దక్కని విజయం ఒక్క సమర్ధవంతమైన ఉద్యోగితో సాద్యపడుతుంది. దాన్నే వ్యవహారాన్ని అంచనా వేసే సెల్ఫ్ జడ్జిమెంట్ అంటారు మానసిక నిపుణులు.

English summary

There is talk that Chaitanya, who has been a public relations officer with Etala Rajender for almost seven years, played a key role behind the Etala success in Huzurabad by election.