Telangana budget 2022: భవన నిర్మాణ కార్మికులకు, నేతన్నలకు, కల్లుగీత కార్మికులకు కేసీఆర్ సర్కార్ గుడ్ న్యూస్

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ బడ్జెట్ సమావేశాలు కొనసాగుతున్నాయి. తొలిరోజు ఆర్థిక శాఖ మంత్రి హరీష్ రావు అసెంబ్లీలో బడ్జెట్ ను ప్రవేశ పెట్టారు. మంత్రి హరీష్ రావు 2022- 23 సంవత్సరానికిగానూ వార్షిక బడ్జెట్ ను ప్రవేశపెట్టారు. 2,56,958. 51 కోట్ల బడ్జెట్ ను ప్రవేశపెట్టిన మంత్రి హరీష్ రావు వ్యవసాయ రంగానికి పెద్దపీట వేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. ప్రజా సంక్షేమానికి పెద్ద పీట వేస్తూ బడ్జెట్ కేటాయింపులు చేశామని పేర్కొన్నారు. బడ్జెట్ ప్రవేశ పెట్టడానికి ముందే మానవీయ కోణంలో బడ్జెట్ కేటాయింపులు చేశామని పేర్కొన్న హరీష్ రావు వివిధ వర్గాల వారికి లబ్ది చేకూరేలా పథకాలను అందిస్తున్నట్టు ప్రకటించారు.

English summary

Introducing a budget of Rs 2.56 lakh crore, Minister Harish Rao said that the KCR government had told good news to construction workers, weavers and toddy tappers and would implement special schemes for them.