గ్రామ పంచాయతీలకు, రైతులకు గుడ్ న్యూస్ చెప్పిన తెలంగాణ ప్రభుత్వం.. డీటెయిల్స్ ఇవే!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ ప్రభుత్వం గ్రామ పంచాయతీలకు, రైతులకు శుభవార్త చెప్పింది. త్వరలో గ్రామ పంచాయతీలకు కొత్త భవనాలు నిర్మిస్తామని ఇక ఇదే సమయంలో రైతులకు 45 రోజుల్లో పంపు హౌస్ లలో సమస్యలను పరిష్కరింపజేసి వ్యవసాయానికి కావలసిన నీరు అందిస్తామని పేర్కొంది.

English summary

good news to Gram Panchayats and farmers, the Telangana government has said that they will soon construct new Gram Panchayat buildings in a phased manner and solve the farmers' irrigation water problem in 45 days.