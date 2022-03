ఆరోగ్య తెలంగాణా లక్ష్యంగా తెలంగాణా హెల్త్ ప్రొఫైల్: ప్రారంభించిన మంత్రి హరీష్ రావు; సర్వేతో లాభాలివే!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రజారోగ్యానికి పెద్దపీట వేస్తోంది. కరోనా మహమ్మారి విజృంభణ తర్వాత ప్రజారోగ్యంపై ప్రత్యేకంగా దృష్టిసారించిన తెలంగాణ ప్రభుత్వం తెలంగాణ హెల్త్ ప్రొఫైల్ ను ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టింది. ఆరోగ్య తెలంగాణ లక్ష్యంగా అడుగులు వేస్తున్న తెలంగాణ ప్రభుత్వం తెలంగాణ హెల్త్ ప్రొఫైల్ ను చేపట్టాలని నిర్ణయించింది.

English summary

The Telangana govt has launched the Telangana Health Profile program with great ambition. For this, Mulugu district and Rajanna Sirisilla district have been selected as pilot projects. Minister Harish Rao inaugurated the survey in Mulugu district.