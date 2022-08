హుజురాబాద్ లో టెన్షన్: టీఆర్ఎస్ వర్సెస్ బీజేపీ.. పోటాపోటీ ఫ్లెక్సీలు; అరెస్టులతో రచ్చరచ్చ!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

హుజూరాబాద్ నియోజకవర్గంలో టీఆర్ఎస్ బీజేపీ నేతల మధ్య పొలిటికల్ వార్ కొనసాగుతోంది. నువ్వా నేనా అన్నట్టు మాటల తూటాలను సంధించడంతో పాటుగా, సవాళ్లు ప్రతిసవాళ్లు విసురుకొని పోటాపోటీగా ఫ్లెక్సీలను ఏర్పాటు చేయడం నియోజకవర్గంలో ఉద్రిక్తతకు కారణమైంది. పోలీసుల అరెస్టులతో నియోజకవర్గంలో టెన్షన్ చోటుచేసుకుంది.



English summary

There is tension in Huzurabad. war continues between Padi Kaushik Reddy and Etala Rajender. TRS, BJP.. have organized competitive flexies and the police are arresting the leaders of both the groups who are creating tension