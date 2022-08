మునుగోడు ఉపఎన్నికపై కేసీఆర్ అదిరిపోయే వ్యూహం.. వరుస సమీక్షలతో మాస్టర్ మైండ్ ఏం చేస్తున్నారంటే!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

మునుగోడు ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి రాజీనామా చేయడంతో మునుగోడు ఉప ఎన్నిక అనివార్యమైంది. మునుగోడు ఉప ఎన్నికలు రానున్న నేపథ్యంలో ఈసారి టీఆర్ఎస్ జెండా ఎగుర వేయాలి అని భావిస్తున్న టిఆర్ఎస్ పార్టీ ఆ దిశగా ముందుకు సాగుతుంది. మునుగోడు ఉపఎన్నికపై ప్రధానంగా దృష్టి సారించిన సీఎం కేసీఆర్ మునుగోడు ఉప ఎన్నికల్లో అనుసరించాల్సిన వ్యూహంపై, క్షేత్రస్థాయిలో పరిస్థితులపై సమీక్షలు నిర్వహిస్తూ గతానికి భిన్నంగా మునుగోడు ఉపఎన్నిక స్ట్రాటజీని రూపొందిస్తున్నారు.

English summary

The TRS boss KCR with the strategy of getting over munugode by-election. KCR is making a master plan on the strategies to be followed with a series of reviews.