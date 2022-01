భార్య ఓ జిల్లాకు, భర్త ఓ జిల్లాకు... ఉద్యోగుల ఉసురు పోసుకుంటున్న కేసీఆర్; మండిపడిన విజయశాంతి

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ పై బీజేపీ సీనియర్ నాయకురాలు విజయశాంతి తీవ్ర స్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కెసిఆర్ ఉద్యోగుల ఉసురు పోసుకుంటున్నారు అంటూ మండిపడ్డారు. నీళ్లు, నిధులు, నియామకాల కోసం కొట్లాడి తెచ్చుకున్న స్వరాష్ట్రంలో తమకు ఆప్షన్ ప్రకారం బదిలీ చేయండని ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులు ఆందోళన చెందుతున్న పరిస్థితులు చోటు చేసుకున్నాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

English summary

BJP senior leader Vijayashanti angry on Telangana CM KCR at a serious level over 317 G.O. In the state of Telangana, KCR decision taking lives of employees, and they are getting angry on KCR.