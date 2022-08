బండి సంజయ్ కు వరంగల్ కమీషనరేట్ పోలీసుల అల్టిమేటం; పాదయాత్ర ఆపాలని నోటీసులు!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో తాజా రాజకీయ పరిణామాల నేపథ్యంలో బండి సంజయ్ పాదయాత్రకు బ్రేక్ వేయాలని వరంగల్ కమిషనరేట్ పోలీసులు నిర్ణయించారు. ఈ క్రమంలో వరంగల్ కమిషనరేట్ పోలీసులు బండి సంజయ్ కు పాదయాత్రను నిలిపివేయాలని నోటీసులు జారీ చేశారు.

English summary

Warangal Commissionerate Police issued an ultimatum to Bandi Sanjay in the context of tensions during Bandi Sanjay's padayatra in the joint Warangal district. Notices were given to stop the praja sangrama padayatra.