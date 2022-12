year ender 2022: తెలంగాణాలో దూకుడుగా బీజేపీ ప్రస్థానం.. కానీ అదొక్కటే లోపం!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

2022 సంవత్సరం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బీజేపీ దూకుడు కొనసాగింది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో టిఆర్ఎస్ పార్టీకి ప్రత్యామ్నాయ రాజకీయ పార్టీగా ఎదగాలని భావించిన బిజెపి 2022 సంవత్సరంలో ఆ ప్రయత్నంలో సఫలీకృతం అయ్యిందనే చెప్పాలి. కాకపోతే 2022 సంవత్సరం లో జరిగిన మునుగోడు ఉపఎన్నిక పరాజయం బిజెపికి ఒకింత నిరాశ కలిగించినప్పటికీ, ప్రజల్లో బిజెపికి పెరుగుతున్న మద్దతు బీజేపీ దూకుడును మరింత పెంచింది.

English summary

BJP Aggression in Telangana continued in 2022 with bandi sanjay pdayataras, praja gosa bjp bharosa rallies and the protests against kcr rule. But defeat in the munugode by-election was the only drawback for BJP.