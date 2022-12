Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

2022 సంవత్సరం లో ఢిల్లీ లిక్కర్ కుంభకోణం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సంచలనం సృష్టించి, ఇప్పటికీ రాజకీయ ప్రకంపనలు రేకెత్తిస్తూనే ఉంది. ఢిల్లీ లిక్కర్ కుంభకోణంలో ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత పేరు పెద్ద ఎత్తున వినిపించడంతో దేశవ్యాప్తంగా అందరి దృష్టి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న పరిణామాలపై కేంద్రీకృతమైంది.

English summary

In the year 2022, CM KCR daughter Kavitha name was mainly heard in the Delhi liquor scam. Telangana politics heated up with ED and CBI notices and investigations. The ruckus will continue as BJP vs BRS.