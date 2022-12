year ender 2022: దేశ రాజకీయాల్లోకి గులాబీబాస్ కేసీఆర్ ఎంట్రీ.. మొదలైన బీఆర్ఎస్ ప్రస్థానం!!

Telangana

Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాజకీయాల్లోనే కాదు దేశ రాజకీయాల్లో కూడా తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ చక్రం తిప్పడానికి 2022 వేదిక అయింది. 2022 ప్రారంభం నుండే కేంద్రంపై పోరాటం మొదలు పెట్టిన సీఎం కేసీఆర్ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి కేంద్ర అన్యాయం చేస్తుందని, తెలంగాణకు రావాల్సిన నిధులు ఇవ్వకుండా ఇబ్బంది పెడుతుందని, తెలంగాణ పై చిన్నచూపు చూపిస్తుందని తీవ్రస్థాయిలో కేంద్రంపై విరుచుకుపడ్డారు. ఇక జనగామ యశ్వంతపూర్లో జరిగిన బహిరంగ సభ వేదికగా సీఎం కేసీఆర్ ఖబడ్దార్‌ మోడీ.. తెలంగాణ పులిబిడ్డగా ఢిల్లీకోటను బద్దలు కొడతా అంటూ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసి జాతీయ రాజకీయాల్లోకి ఎంట్రీ ఇస్తానని తేల్చిచెప్పారు.

English summary

In the year 2022, KCR entered national politics. KCR, who had declared war on the Center from the beginning of 2022, formed the BRS party at the end of 2022 and raised the BRS flag at the Delhi platform.