జగన్ కు స్వీట్లు తినిపించినప్పుడు తెలియదా కేసీఆర్: పోలవరంపై వైఎస్ షర్మిల హాట్ కామెంట్స్

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

వైయస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ అధినేత్రి వైయస్ షర్మిల తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ ను టార్గెట్ చేసి విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు. వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో పర్యటిస్తున్న వైఎస్ షర్మిల, భద్రాచలం ముంపు పై కెసిఆర్ పై విమర్శనాస్త్రాలు సంధిస్తున్నారు. ఇక పోలవరం ప్రాజెక్టు విషయంలో తాజాగా చోటు చేసుకున్న వివాదం నేపథ్యంలో వైయస్ షర్మిల సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.

పోడు పట్టాలు కావాలంటే చీరలు లాగుతారా? ఇదేమైనా ధృతరాష్ట్ర పాలనా? వైఎస్ షర్మిల ధ్వజం

English summary

YS Sharmila questioned that KCR doesn't know that Bhadrachalam affects by floods because of Polavaram when he fed sweets to ap CM YS Jagan. YS Sharmila, who is touring flood-affected areas, made hot comments on Polavaram.