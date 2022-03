తెలంగాణాలో వారిని ఎందుకు ఆదుకోరు.. సొంతరాష్ట్రంలోవాళ్ళు అల్లం, బయటివాళ్ళు బెల్లమా కేసీఆర్: వైఎస్ షర్మిల

Telangana

తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ పై, కెసిఆర్ ప్రభుత్వ తీరుపై వైయస్సార్ టీపీ అధ్యక్షురాలు వైయస్ షర్మిల తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పార్టీ పెట్టిన నాటి నుండి సీఎం కేసీఆర్ ని టార్గెట్ చేస్తున్న షర్మిల రాష్ట్రంలో ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం చేస్తున్నారు. రైతు సమస్యలపై, నిరుద్యోగ సమస్యలపై వైఎస్ షర్మిల కేసీఆర్ తీరును ప్రశ్నిస్తూ ప్రజాక్షేత్రంలో ఎండగడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో తాజాగామరోమారు సీఎం కేసీఆర్ పై తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు వైయస్ షర్మిల.

YS Sharmila was incensed over the visit of CM KCR Jharkhand. YS Sharmila asked KCR directly why they do not support the families of martyrs, the families of the unemployed and the families of farmers who are committing suicide in Telangana.