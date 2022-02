బంగారు తెలంగాణ అంటే అమ్ముకుతినుడు,అందినకాడికి దోచుకునుడే కదా కేసీఆర్: వైఎస్ షర్మిల చురకలు

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

హైదరాబాద్ నగరంలో ఉన్న రాజీవ్ స్వగృహ పథకంలో భాగంగా నిర్మించిన ఇళ్ల పై తెలంగాణ సర్కారు కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ మేరకు హెచ్ఎండీఏ కీలక ప్రకటన చేసింది. రాజీవ్ స్వగృహ ఇళ్ల వేలానికి సంబంధించి హెచ్ఎండీఏ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఈ నేపధ్యంలో తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ పై వైయస్సార్ తెలంగాణ పార్టీ అధ్యక్షురాలు వైయస్ షర్మిల విమర్శనాస్త్రాలు సంధించారు. సీఎం కేసీఆర్ పేద మధ్యతరగతి ప్రజల సొంతింటి కల నెరవేర్చటం కోసం ఏ మాత్రం ప్రయత్నం చేయడం లేదని ఆమె విమర్శించారు.

English summary

Sharmila has targeted KCR over Rajiv swagruha auction, was incensed that CM KCR was auctioning off the houses to his people for commissions .