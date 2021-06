ఖబడ్దార్ కేసీఆర్ ... గజదొంగ నువ్వే .. వైఎస్సార్ మహానేత నీలాగా కాదు : వైఎస్ షర్మిల వార్నింగ్

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కొత్త పార్టీతో రాజకీయ ప్రభంజనం సృష్టించాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నదివంగత సీఎం వైయస్ రాజశేఖరరెడ్డి తనయ వైయస్ షర్మిలా రెడ్డి సీఎం కేసీఆర్ తో సహా టిఆర్ఎస్ పార్టీ నేతలకు వార్నింగ్ ఇచ్చారు. వైయస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి గురించి సీఎం కెసిఆర్ సహా, టిఆర్ఎస్ నేతలు కించపరిచేలా మాట్లాడుతున్నారని మండిపడ్డారు షర్మిల.

English summary

YS Sharmila angry on trs party leaders and CM KCR for criticizing the The late CM YS Rajasekhara Reddy. Sharmila was incensed that TRS leaders, including CM KCR, were talking about YS Rajasekhar Reddy in a derogatory manner.