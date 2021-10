విజయ్ దర్బార్ పేరుతో దందాలు; అంకుశంలో రామిరెడ్డి గతే సాయిరెడ్డికి : బుద్దా వెంకన్న సంచలనం

Vijayawada

oi-Dr Veena Srinivas

టిడిపి ఎమ్మెల్సీ బుద్దా వెంకన్న ఏపీ సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి పై, వైసీపీ ఎంపీ విజయసాయి రెడ్డిపై తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఉత్తరాంధ్ర బందిపోటు విజయసాయిరెడ్డి అని వ్యాఖ్యానించిన బుద్ధా వెంకన్న చంబల్ లోయలో ఉండాల్సిన విజయసాయిరెడ్డి ఉత్తరాంధ్రలో తిరుగుతున్నారు అంటూ తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. విశాఖలో విజయసాయిరెడ్డి అరాచకాలు పెరిగిపోయాయని పేర్కొన్న బుద్ధా వెంకన్న విశాఖలో ఉన్న ఫ్యాక్టరీలపై విజయ సాయి రెడ్డి ఫైన్ లు వేస్తున్నారు అంటూ ఆరోపణలు గుప్పించారు.

English summary

TDP leader Buddha Venkanna Vijayasaireddy has been accused of making settlements in the name of Vijay Durbar. Vijaya Sai Reddy has been accused of imposing fines on factories in Visakhapatnam.